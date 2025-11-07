 InfoNormandie – Actualités locales en continu
Connectez-vous S'inscrire

Deux blessés, dont un grave, dans une collision entre un poids lourd et une voiture à contresens sur l’A13 à Oissel


Un accident entre un poids lourd et une voiture circulant à contre-sens a fait deux blessés, dont un grave, cette nuit sur l’A13 à hauteur d’Oissel, en Seine-Maritime. Les deux conducteurs ont dû être désincarcérés.



Vendredi 7 Novembre 2025 - 08:30


Les deux victimes ont été examinées sur place par l’équipe du SMUR avant d’être évacuées vers le CHU de Rouen - illustration infonormandie
Les deux victimes ont été examinées sur place par l’équipe du SMUR avant d’être évacuées vers le CHU de Rouen - illustration infonormandie
Un accident de la circulation impliquant un poids lourd et une voiture s’est produit dans la nuit de jeudi à vendredi, sur l’autoroute A13 à hauteur d’Oissel (Seine-Maritime), dans le sens Paris vers Caen.

Les secours ont été alertés vers 4h du matin pour un violent choc entre les deux véhicules au point kilométrique 114. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont constaté que les deux conducteurs étaient incarcérés dans leurs véhicules respectifs.
 

Les deux blessés transportés au CHU de Rouen

Le conducteur du poids lourd, un homme de 70 ans, considéré en état d’urgence relative. a été transporté au CHU de Rouen.

Le conducteur de la voiture, un homme de 27 ans, a lui aussi été désincarcéré par les secours. Il a été évacué médicalisé par le SMUR vers le même centre hospitalier « en urgence absolue », indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).

 

Un véhicule à contresens

L’intervention a mobilisé 24 sapeurs-pompiers et 10 engins. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la collision. 

Le véhicule de tourisme impliqué dans l’accident avait été signalé à la même heure à  contresens entre Étreville et Oissel.

 




Mots clés : A13, accident, faits divers, Oissel, pompiers, Rouen, Seine-Maritime



Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Deux blessés, dont un grave, dans une collision entre un poids lourd et une voiture à contresens sur l’A13 à Oissel

07/11/2025

Seine-Maritime : un homme perd la vie après le chavirement d’une barque sur le lac de Jumièges

06/11/2025

L’humoriste Dieudonné interdit de spectacle en Seine-Maritime et dans l’Eure ce vendredi

06/11/2025

Circulation du week-end du 11 novembre : prudence sur les routes, surtout vendredi et mardi

06/11/2025

Le Havre : permis invalide, insultes aux policiers et dépistage positif aux stupéfiants

06/11/2025

Rouen : une piétonne grièvement blessée boulevard Ferdinand de Lesseps

05/11/2025

Armistice du 11 Novembre 1918 : une trentaine de cérémonies commémoratives dans l’Eure

05/11/2025

Le Havre : un scootériste en état d'ivresse blessé dans un accident avec une voiture

05/11/2025

Rouen’ing - ENDOrun : 5 km solidaires contre l’endométriose

05/11/2025

Eure : une maison endommagée par les flammes à Criquebeuf-sur-Seine, la propriétaire indemne

05/11/2025

Seine-Maritime : un incendie ravage une stabulation, 25 veaux périssent dans les flammes

04/11/2025

De fortes marées jusqu’à vendredi en Normandie : prudence sur le littoral

04/11/2025

Collision entre trois véhicules, dont un poids-lourd, sur l’A29 en Seine-Maritime : trois blessés

04/11/2025

Le Havre : le neveu ivre, le tonton aussi dans la voiturette

04/11/2025

Montivilliers : repéré par un voisin, un Havrais de 31 ans interpellé pour tentative de vol par effraction

04/11/2025

Feu de toiture à Montville : cinq personnes relogées, pas de blessé, trois maisons sauvées

04/11/2025

Bolbec : un conducteur en garde à vue pour conduite sous stupéfiants en récidive et refus de priorité

03/11/2025

Collision avec un bus aux Andelys : un conducteur piégé dans sa voiture

03/11/2025

Saint-Étienne-du-Rouvray : un client ivre frappe une serveuse et le gérant du restaurant

03/11/2025

Sept véhicules impliqués dans un accident sur le viaduc de Calix à Caen : gros bouchons à l’heure de pointe

03/11/2025
Afficher plus d'articles

Les brèves
10/10/2025

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger

09/10/2025

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge

09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »

Plus de brèves
Agenda
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Les infos les + lues

En Seine-Maritime, mort d'un septuagénaire après une chute de la falaise d’Étretat

02/11/2025 -

Quatre bus détruits par un nouvel incendie au dépôt Transdev du Havre

31/10/2025 -

Seine-Maritime : un incendie ravage une stabulation, 25 veaux périssent dans les flammes

04/11/2025 -

Rouen : une piétonne grièvement blessée boulevard Ferdinand de Lesseps

05/11/2025 -

Sept véhicules impliqués dans un accident sur le viaduc de Calix à Caen : gros bouchons à l’heure de pointe

03/11/2025 -

Accident sur un passage à niveau : trafic SNCF interrompu entre Oissel et Elbeuf

31/10/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen