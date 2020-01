Des véhicules dégradés par des projectiles sur l’A13 à Mantes-la-Jolie : des supporters de l’OM pointés du doigt

Curieuse coïncidence , moins d’une trentaine de minutes plus tard, un employé de la station-service de Morainvilliers signalait la présence d’un bus avec des vitres étoilées transportant des « supporters excités » de l’OM qui jouaient avec des feux de Bengale (hier soir, Granville recevait Marseille 0-3 en coupe de France de football).



Dans le même temps, à 1h50, les passagers d’un minibus se sont présentés au commissariat de Mantes-la-Jolie. Ils ont confirmé les faits qui s’étaient produits plus tôt sur l’A13 au péage de Buchelay. Deux d’entre eux ont indiqué avoir été blessés légèrement, un par des bris de verre au visage et le second par un projectile reçu à la clavicule. Ils ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers.



Une enquête a été ouverte pour « dégradations volontaires avec arme par destination ». Les policiers vont tenter de faire un rapprochement entre tous ces faits, dont les auteurs pourraient être des supporters de l’équipe marseillaise.