Dépression Patricia : une dizaine d'interventions des sapeurs-pompiers en Seine-Maritime

Les rafales de vent ont été moins fortes que celles prévues ce mercredi 2 août.



Depuis ce matin, les sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime ont réalisé une dizaine d'interventions diffuses sur le département « et aucune à caractère exceptionnel, les rafales de vent étant plutôt plus modestes que celles attendues », a indiqué en milieu d'après-midi le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).