Dégagement suspecte de fumée : la maison d’enfants de Thibouville (Eure) évacuée hier soir

Une trentaine de sapeurs-pompiers de l’Eure ont été mobilisés dans la soirée d’hier, mercredi 18 décembre, pour un début d’incendie dans une maison d’enfants à Thibouville.



Les secours ont été avisés peu avant 21h30 d’un départ de feu ayant entraîné l’évacuation de 34 enfants et adolescents de â 18 ans et de 9 adultes à la maison d’enfants gérée par l’association Agir avec Saint-Vincent de Paul, à Thibouville.



A l’arrivée des sapeurs-pompiers, venus d’Harcourt, Bernay, Le Neubourg et de Brionne, un important dégagement de fumée était constaté.



Après reconnaissance, il s’est avéré que cette fumée provenait du linge laissé sur une gazinière dans les cuisines de l’établissement.



Aucun blessé n’est à déplorer. Tout le monde a pu réintégrer la maison après ventilation des locaux.