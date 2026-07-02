Darnétal : un adolescent de 15 ans contrôlé sur un vélo Lovelo volé


Le jeune homme circulait sur un vélo en libre-service dont le système d’attache avait été fracturé. Le cycle avait été dérobé deux semaines plus tôt à Rouen.



Jeudi 2 Juillet 2026 - 12:10


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Un mineur de 15 ans a été interpellé mercredi 1er juillet à Darnétal dans le cadre de la lutte contre les vols de vélos en libre-service Lovelo sur l’agglomération rouennaise.

Lors d’un contrôle effectué rue Thiers, les policiers ont remarqué que le système d’attache du vélo utilisé par l’adolescent était manifestement fracturé. Incapable d’expliquer l’origine du cycle, le jeune homme a été soumis à des vérifications.

Le vélo volé le 16 juin

Les recherches menées auprès des services de la Métropole ont permis d’établir que le vélo Lovelo avait été dérobé le 16 juin au niveau du complexe sportif Ferry, à Rouen.

Le mineur, qui faisait également l’objet d’une interdiction de sortie du territoire, a été conduit à l’hôtel de police de Rouen afin d’y être entendu dans le cadre de l’enquête.
 



Tags : enquête, faits divers, police, Rouen, Seine-Maritime


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