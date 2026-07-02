Darnétal : un adolescent de 15 ans contrôlé sur un vélo Lovelo volé

Un mineur de 15 ans a été interpellé mercredi 1er juillet à Darnétal dans le cadre de la lutte contre les vols de vélos en libre-service Lovelo sur l’agglomération rouennaise.



Lors d’un contrôle effectué rue Thiers, les policiers ont remarqué que le système d’attache du vélo utilisé par l’adolescent était manifestement fracturé. Incapable d’expliquer l’origine du cycle, le jeune homme a été soumis à des vérifications.