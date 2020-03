Dans l'Eure, trente marchés de plein air autorisés à ouvrir par dérogation du préfet

🚨 Suite au décret signé ce soir par le Premier Ministre, la @VilledeVernon met en place les nouvelles mesures de confinement :



👉Les marchés du centre-ville, des Blanchères et de Vernonnet sont suspendus



👉Les sorties sont limitées à 1 km de votre domicile et de 1h maximum pic.twitter.com/anPRUtmgKi

— Ville de Vernon (@VilledeVernon) March 23, 2020



La fermeture des marchés de plein air fait partie des nouvelles mesures annoncées en début de semaine par Edouard Philippe, pour renforcer la lutte contre la propagation du coronavirus. « Il sera permis aux préfets, sur avis des maires, de déroger à cette interdiction », avait indiqué le premier ministre.Dès l'annonce gouvernementale, plusieurs municipalités ont annoncé sans attendre la fermeture de leurs marchés. Tel a été le cas de la ville de, où le ministre Sébastien Lecornu a été réélu au premier tour des élections municipales :, le maire Guy Lefrand, s'est vu refuser par le préfet la possibilité de maintenir ouverts les marchés de sa ville. Ils ont donc été fermés sans autre forme de recours, au grand dam des commerçants non sédentaires.le marché hebdomadaire du jeudi n'a pas été autorisé à s'installer. « Conformément aux dispositions gouvernementales, je vous informe que le marché de Pacy-sur-Eure ne sera plus autorisé à compter du jeudi 26 mars et ce jusqu’à nouvel ordre », peut-on lire sur le site de la commune.