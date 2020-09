Coronavirus : au Havre, le port du masque désormais obligatoire dans la rue de 7h à 2h du matin

Après la Métropole de Rouen, c’est la ville du Havre qui est à son tour contrainte d’appliquer la mesure, à savoir le port obligatoire du masque dans la rue.



Un arrêté préfectoral vient d’être pris en ce sens par le préfet de Seine-Maritime afin de réduire les risques de transmission du virus Covid-19.



L’obligation de porter un masque s’applique à toute personne de 11 ans et plus, sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public sur la commune du Havre entre 7 h et 2 h du matin. L'arrêté a pris effet dès ce lundi 21 septembre, et il est applicable jusqu'au 18 octobre.



Cette obligation, précise l’arrêté, ne s'applique pas à la forêt de Montgeon, au parc de Rouelles, sur la plage (à partir de la zone des galets et jusqu'à la mer).



Le non-respect de ces dispositions est passible d'une amende d'un montant pouvant aller jusqu'à 135 euros.