Contrôlé à 200 km/h sur l’A13, son permis et sa voiture confisqués par les gendarmes de l’Eure

Depuis le début du confinement, le trafic sur les routes et autoroutes a très fortement diminué. Du coup, les automobilistes et motards autorisés à circuler par nécessité professionnelle ont tendance à enfoncer la pédale de l’accélérateur. Plusieurs d’entre eux ont déjà été sanctionnés, notamment en Normandie et en Île-de-France.



Les forces de l’ordre (gendarmes et policiers) ont renforcé les contrôles mais les mesures de répression ne semblent pas freiner l’ardeur de certains usagers.