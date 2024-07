Collision entre un bus et une voiture à Canteleu : trois blessés graves dont deux adolescents

De fait, les secours ont dû procéder à leur arrivée à la désincarcération des victimes. Il s’agit du conducteur du véhicule, un homme de 40 ans, et du passager avant un adolescent de 17 ans, tous deux blessés graves.



Les passagers arrière ont également été blessés : un jeune homme de 17 ans blessé léger et une femme de 40 ans piégée dans l’habitacle et blessée grièvement.



Aucun des assagers du bus (quatre personnes) n’a été blessé.