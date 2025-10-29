Connectez-vous S'inscrire

Circulation du week-end de la Toussaint : attention aux bouchons, surtout vendredi


Le dernier week-end des vacances de la Toussaint s’annonce chargé sur les routes, prévient Bison Futé. Vendredi 31 octobre concentre l’essentiel des difficultés, aussi bien pour les départs que pour les retours, notamment vers le nord-est, le sud-est et l’Île-de-France.



Mercredi 29 Octobre 2025 - 12:52


Illustration infoNormandie
Illustration infoNormandie
Ce vendredi marque à la fois la fin des congés pour de nombreux Français et Belges… et le début des vacances pour les Luxembourgeois. Résultat : un cocktail propice aux bouchons, notamment en début d'après-midi jusqu'au soir.

Dans le sens des départs, les axes les plus touchés seront vers le nord-est : A1, A2, A31 et vers la Méditerranée : A7, A8, A50, A51

Côté retours, les bouchons sont également attendus dès la fin de matinée  : depuis les frontières du nord-est (A1, A2, A25), depuis la côte atlantique (RN165, A63) et enfin depuis la Méditerranée (A7, A9, A75).

En Île-de-France, la situation risque de se dégrader dès le milieu d’après-midi à cause du croisement entre départs, retours et trajets domicile-travail.

Samedi et dimanche plus calmes, sauf en Île-de-France

Samedi 1er novembre, jour de la Toussaint, la circulation sera globalement fluide à l’échelle nationale. En revanche, des ralentissements sont attendus en Île-de-France, surtout sur l’A10 à partir du milieu d’après-midi.

Dimanche 2 novembre, le trafic retour s’intensifiera dès le début d’après-midi, notamment sur les autoroutes A6 et A10 ainsi que sur l'A13 où des ralentissements probables sont attendus de 14h à 20h

Les prévisions de circulation de Bison Futé

Dans le sens des départs :

Vendredi 31 octobre : 🟠 Orange (national)
Samedi 1er novembre : 🟢 Vert (national)
Dimanche 2 novembre : 🟢 Vert (national)

Dans le sens des retours :

Vendredi 31 octobre : 🟠 Orange (national)
Samedi 1er novembre : 🟢 Vert (national) / 🟠 Orange (Île-de-France)
Dimanche 2 novembre : 🟢 Vert (national) / 🟠 Orange (Île-de-France)

 




Mots clés : Bison Futé, circulation, Normandie, week-end de la Toussaint




http://

Circulation du week-end de la Toussaint : attention aux bouchons, surtout vendredi

29/10/2025

Rouen : exhibition sexuelle en pleine rue, un homme de 68 ans interpellé

29/10/2025

A150 : la bretelle de sortie vers Maromme fermée deux jours pour travaux de sécurité

28/10/2025

Yvelines. De la drogue découverte lors d'un contrôle routier à Triel-sur-Seine : deux ans de prison pour le conducteur

28/10/2025

Fermetures nocturnes du tunnel de la Grand’Mare à Rouen : des déviations mises en place

28/10/2025

A13 : deux poids lourds se percutent, l’un s’embrase à Incarville, dans l’Eure

28/10/2025

En état d’ivresse, il percute un bus Teor à Rouen : plus de 2 g d’alcool dans le sang

28/10/2025

Maromme/Rouen : course-poursuite avec une voiture volée, le fuyard percute un véhicule de police

28/10/2025

Yvelines. Il menace les policiers avec un couteau : un homme neutralisé et interpellé à Versailles

28/10/2025

La toiture de l’école primaire en feu à Saint-Aubin-Épinay, près de Rouen : cinq personnes évacuées, pas de blessé

27/10/2025

Quatre véhicules impliqués dans une collision sur la déviation d'Evreux, un homme en urgence absolue

27/10/2025

Rouen : interpellé après avoir conduit sous protoxyde d’azote et alcool

27/10/2025

Vol de téléphone à Rouen : géolocalisé, le suspect est repéré devant la gare et interpellé

27/10/2025

Yvelines. Une perturbatrice interpellée après avoir giflé un agent de sécurité à l’hôpital de Mantes-la-Jolie

27/10/2025

Escale forcée à La Corogne pour les Class40 de la Transat Café L’Or

26/10/2025

Collision sur la N154 dans l’Eure : trois blessés dont un en urgence absolue

26/10/2025

Transat Café l’Or. Deux chavirages de trimarans Ocean Fifty cette nuit

26/10/2025

Transat Café l’Or au Havre : départ avancé pour les Ocean Fifty, météo oblige

25/10/2025

Yvelines. Repéré par la vidéo-surveillance de sa victime, un jeune cambrioleur appréhendé à Aubergenville

25/10/2025

Catherine Chabaud attendue au Havre ce vendredi pour une séquence dédiée aux enjeux maritimes

24/10/2025
Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
Afficher plus d'articles

Les brèves
10/10/2025

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger

09/10/2025

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge

09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »

Plus de brèves
InfoNormandie
Agenda
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Les infos les + lues

Quatre véhicules impliqués dans une collision sur la déviation d'Evreux, un homme en urgence absolue

27/10/2025 -

Collision sur la N154 dans l’Eure : trois blessés dont un en urgence absolue

26/10/2025 -

Incendie et explosion de bouteilles de gaz à Envermeu : un homme de 72 ans blessé légèrement

23/10/2025 -

Il frappe sa mère de 80 ans, puis revient armé d'une hache à Saint-Aubin-lès-Elbeuf

23/10/2025 -

La conductrice alcoolisée termine sur le toit après une course-poursuite et un refus d'obtempérer près de Rouen

24/10/2025 -

Yvelines. Repéré par la vidéo-surveillance de sa victime, un jeune cambrioleur appréhendé à Aubergenville

25/10/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen