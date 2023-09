Cinq victimes dans une collision entre trois voitures à Lillebonne, en Seine-Maritime

Un accident de la circulation avec trois véhicules de tourisme en cause est survenu ce vendredi vers 17h30, route de Notre-Dame-de-Gravenchon à Lillebonne (Seine-Maritime).



Un véhicule était sur le toit avec une personne encore à l’intérieur quand les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux.



La victime a été dégagée par les secours. Quatre autres personnes impliquées ont été prises en charge pour un bilan. L’hélicoptère de la sécurité civile, Dragon76, était attendu sur place.



L’intervention a mobilisé 21 sapeurs-pompiers et huit véhicules de secours routiers ainsi qu’une équipe du SMUR de Lillebonne.



Il est conseillé d’éviter le secteur.



Plus d’infos à venir