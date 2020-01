Cinq blessés graves dans un accident ce matin sur la RN13 près de Pacy-sur-Eure

Cinq personnes ont été grièvement blessées ce lundi matin dans un accident de la route près de Pacy-sur-Eure. Deux véhicules ont été impliqués.



La collision s’est produite sur la RN13 à hauteur de Saint-Aquilin de Pacy en direction d’Évreux peu avant 7h50. Les circonstances ne sont pas encore totalement établies.



Toujours est-il que le choc a été extrêmement violent comme on peut en juger par le bilan provisoire qui fait état de cinq personnes en urgence absolue.



Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur les lieux, ainsi que trois équipes du SMUR et l’hélicoptère de la sécurité civile, Dragon76.



Plus d’infos à venir