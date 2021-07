Cinq blessés, dont deux en urgence absolue, dans un accident de la route en Seine-Maritime

Le bilan provisoire fait état de cinq blessés qui vont être pris en charge par deux équipes du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Fécamp et du Havre.



Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont engagés sur les lieux de l'accident, avec neuf engins, ainsi que Dragon76, l'hélicoptère de la sécurité civile.



La circulation étant actuellement fermée sur la D73, les secours recommandent aux usagers d'éviter le secteur.



Plus d'infos à venir