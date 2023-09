Ce septuagénaire activement recherché depuis sa disparition à Rouen

Un appel à témoins a été lancé ce mardi soir par les services de police de Seine-Maritime. Il concerne la disparition inquiétante de Jean Denys, âgé de 75 ans.Le septuagénaire, atteint de la maladie d'Alzheimer, a quitté son domicile, dans le secteur Saint-Clément à Rouen ce mardi 19 septembre vers 15 heures. Il n’a pas donné signe de vie depuis.Il serait susceptible, selon l’appel à témoin, de se trouver sur le secteur du Grand-Quevilly ou de Petit-Quevilly.Il a les yeux marrons, les cheveux gris, et mesure 1,60 m et pèse 60 kg.Il est vêtu d'un jean et d'un polo bleu marine et de baskets bleues en cuire avecdes semelles blanches.Toute personne susceptible de fournir des informations est invitée à contacter le groupe d’appui judiciaire (GAJ) à l’hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 57 (24h/24).