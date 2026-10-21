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Tags : Canteleu, Seine-Maritime


Canteleu : surpris sous une voiture, un jeune homme reconnaît un vol de catalyseur


Trois hommes ont été interpellés cette nuit quai Gustave-Flaubert, à Canteleu, en Seine-Maritime. Placés en garde à vue, ils ont été remis en liberté avec une convocation ultérieure - Illustration © Adobe Stock


Publié le Mercredi 21 Octobre 2026 à 11:21


Canteleu : surpris sous une voiture, un jeune homme reconnaît un vol de catalyseur
Légende : Les trois hommes ont été interpellés et conduits à l’hôtel de police de Rouen, avant d’être laissés libres - illustration Adobe Stock 

Un homme qui s’extirpe de dessous un véhicule, puis s’éloigne à pied vers les voies ferrées : la scène qui se déroule cette nuit de mardi à mercredi vers 1 heure  attire l’attention d’une patrouille de la brigade anticriminalité (BAC), quai Gustave-Flaubert, à Canteleu. Sous la voiture, les policiers remarquent un petit sac et un outil abandonnés.

En s’enfuyant, en direction du MIN, le suspect se débarrasse également d’une paire de gants en latex et du manche d’un cric. Âgé de 19 ans, il est interpellé. Selon les éléments rapportés par la police, il reconnaît avoir volé le catalyseur du véhicule et affirme avoir agi seul.

Deux complices arrêtés à proximité

Au même moment, les policiers découvrent deux hommes dissimulés dans un véhicule stationné à proximité. Âgés de 28 et 30 ans, ils sont également interpellés. Une scie sabre est retrouvée en leur possession.

Les objets sont saisis et les trois suspects placés en garde à vue. Ils sont ensuite laissés libres avec une convocation ultérieure.
 

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