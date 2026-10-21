Canteleu : surpris sous une voiture, un jeune homme reconnaît un vol de catalyseur

Un homme qui s’extirpe de dessous un véhicule, puis s’éloigne à pied vers les voies ferrées : la scène qui se déroule cette nuit de mardi à mercredi vers 1 heure attire l’attention d’une patrouille de la brigade anticriminalité (BAC), quai Gustave-Flaubert, à Canteleu. Sous la voiture, les policiers remarquent un petit sac et un outil abandonnés.



En s’enfuyant, en direction du MIN, le suspect se débarrasse également d’une paire de gants en latex et du manche d’un cric. Âgé de 19 ans, il est interpellé. Selon les éléments rapportés par la police, il reconnaît avoir volé le catalyseur du véhicule et affirme avoir agi seul.