Canicule : toute la Normandie bascule en vigilance orange dimanche midi

La chaleur va encore s’intensifier en Normandie. Alors qu’un épisode caniculaire touche une grande partie du territoire métropolitain, l’ensemble des départements normands passera en vigilance orange canicule à compter de dimanche 21 juin, à 12 heures, selon le dernier bulletin de suivi diffusé par Météo-France ce samedi après-midi.
Voir la carte de vigilance de Météo- France
L’Agence régionale de santé (ARS) Normandie appelle la population à adopter sans attendre les bons réflexes pour limiter les risques sanitaires. Les fortes chaleurs ne se résument pas à un inconfort : elles peuvent provoquer rapidement déshydratation, malaise, épuisement ou coup de chaleur.
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L’Agence régionale de santé (ARS) Normandie appelle la population à adopter sans attendre les bons réflexes pour limiter les risques sanitaires. Les fortes chaleurs ne se résument pas à un inconfort : elles peuvent provoquer rapidement déshydratation, malaise, épuisement ou coup de chaleur.
INFO+
« Selon les prévisions de Météo-France, la Seine-Maritime est confrontée à un épisode caniculaire d’une intensité exceptionnelle, de durée incertaine, comparable à ceux de juillet 2019 et d’août 2003. Dès ce dimanche après-midi, les températures atteignent entre 30 et 33 °C dans l’intérieur du département. » - Communiqué de la préfecture.
« Selon les prévisions de Météo-France, la Seine-Maritime est confrontée à un épisode caniculaire d’une intensité exceptionnelle, de durée incertaine, comparable à ceux de juillet 2019 et d’août 2003. Dès ce dimanche après-midi, les températures atteignent entre 30 et 33 °C dans l’intérieur du département. » - Communiqué de la préfecture.
Les personnes fragiles particulièrement exposées
Les personnes âgées, les nourrissons et jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes en situation de handicap ou isolées doivent faire l’objet d’une vigilance renforcée. Les personnes sans abri, les travailleurs exposés à la chaleur et les sportifs sont également concernés.
Pour limiter les risques, l’ARS recommande d’éviter les sorties aux heures les plus chaudes, entre 12 heures et 16 heures, de maintenir son logement au frais en fermant volets et fenêtres en journée, puis d’aérer le soir si les températures baissent. Il est aussi conseillé de passer plusieurs heures dans un lieu frais, de boire régulièrement sans attendre d’avoir soif, de se rafraîchir plusieurs fois par jour, de manger suffisamment et d’éviter l’alcool comme les efforts physiques.
La solidarité est également au cœur du message de prévention. L’ARS invite chacun à prendre des nouvelles des proches fragiles ou isolés, à appeler ou rendre visite aux personnes âgées et à vérifier qu’elles boivent, mangent et restent au frais. Les personnes vulnérables peuvent également être encouragées à se signaler auprès de leur commune.
Pour limiter les risques, l’ARS recommande d’éviter les sorties aux heures les plus chaudes, entre 12 heures et 16 heures, de maintenir son logement au frais en fermant volets et fenêtres en journée, puis d’aérer le soir si les températures baissent. Il est aussi conseillé de passer plusieurs heures dans un lieu frais, de boire régulièrement sans attendre d’avoir soif, de se rafraîchir plusieurs fois par jour, de manger suffisamment et d’éviter l’alcool comme les efforts physiques.
La solidarité est également au cœur du message de prévention. L’ARS invite chacun à prendre des nouvelles des proches fragiles ou isolés, à appeler ou rendre visite aux personnes âgées et à vérifier qu’elles boivent, mangent et restent au frais. Les personnes vulnérables peuvent également être encouragées à se signaler auprès de leur commune.
Des symptômes à ne pas minimiser
Certains signes doivent alerter : maux de tête, vertiges, troubles de la conscience, nausées, vomissements, diarrhée, crampes musculaires, grande faiblesse, fatigue inhabituelle, difficulté à se déplacer, agitation nocturne ou température corporelle supérieure à 38,5°C.
Ces symptômes doivent être pris au sérieux, notamment chez une personne âgée, un enfant ou une personne fragile. Un coup de chaleur peut évoluer très vite et nécessiter une prise en charge médicale urgente. En cas de signe grave, il faut appeler le 15 sans attendre.
En cas de besoin de soins, l’ARS recommande de contacter en priorité son médecin traitant. En cas de doute ou d’absence de solution disponible, il est conseillé d’appeler le 15 avant de se déplacer aux urgences, afin d’être orienté par le SAMU.
Ces symptômes doivent être pris au sérieux, notamment chez une personne âgée, un enfant ou une personne fragile. Un coup de chaleur peut évoluer très vite et nécessiter une prise en charge médicale urgente. En cas de signe grave, il faut appeler le 15 sans attendre.
En cas de besoin de soins, l’ARS recommande de contacter en priorité son médecin traitant. En cas de doute ou d’absence de solution disponible, il est conseillé d’appeler le 15 avant de se déplacer aux urgences, afin d’être orienté par le SAMU.
Médicaments et baignades : deux points de vigilance
L’ARS rappelle aussi que certains traitements médicaux peuvent nécessiter des précautions particulières en période de fortes chaleurs. Les médicaments doivent être protégés de la chaleur et conservés selon les indications de la notice. Il ne faut jamais arrêter ou modifier un traitement sans avis médical.
Avec la hausse des températures, la prudence est également recommandée lors des baignades. Il est conseillé de privilégier les zones surveillées, de respecter les consignes des sauveteurs, de ne jamais laisser un enfant seul près de l’eau et d’entrer progressivement dans l’eau, en se mouillant la nuque, le torse et le visage. L’alcool est à éviter avant et pendant la baignade.
Le système de santé normand est mobilisé. L’ARS indique assurer le suivi des établissements de santé, des professionnels de ville, des structures médico-sociales, notamment les Ehpad, ainsi que de l’impact sanitaire de l’épisode de chaleur en lien avec Santé publique France.
Avec la hausse des températures, la prudence est également recommandée lors des baignades. Il est conseillé de privilégier les zones surveillées, de respecter les consignes des sauveteurs, de ne jamais laisser un enfant seul près de l’eau et d’entrer progressivement dans l’eau, en se mouillant la nuque, le torse et le visage. L’alcool est à éviter avant et pendant la baignade.
Le système de santé normand est mobilisé. L’ARS indique assurer le suivi des établissements de santé, des professionnels de ville, des structures médico-sociales, notamment les Ehpad, ainsi que de l’impact sanitaire de l’épisode de chaleur en lien avec Santé publique France.
REPÈRES
- Vigilance orange canicule dans toute la Normandie à partir de dimanche 21 juin à 12 h.
- Jusqu’à 30 à 33 °C attendus dans l’intérieur de la Seine-Maritime dimanche après-midi.
- Éviter les sorties entre 12 h et 16 h.
- Boire régulièrement, sans attendre d’avoir soif.
- Nouvelle hausse des températures prévue lundi.
- Manifestations sportives extérieures invitées à être annulées ou reportées.
- Prudence renforcée pour la Fête de la musique.
- Attention particulière aux personnes âgées, isolées, malades, handicapées et aux jeunes enfants.
- Appeler le 15 en cas de signe grave.
- Numéro Canicule Info Service : 0 800 06 66 66, appel gratuit, tous les jours de 8 h à 19 h.