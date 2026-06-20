Canicule : toute la Normandie bascule en vigilance orange dimanche midi

Les personnes âgées, les nourrissons et jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes en situation de handicap ou isolées doivent faire l’objet d’une vigilance renforcée. Les personnes sans abri, les travailleurs exposés à la chaleur et les sportifs sont également concernés.



Pour limiter les risques, l’ARS recommande d’éviter les sorties aux heures les plus chaudes, entre 12 heures et 16 heures, de maintenir son logement au frais en fermant volets et fenêtres en journée, puis d’aérer le soir si les températures baissent. Il est aussi conseillé de passer plusieurs heures dans un lieu frais, de boire régulièrement sans attendre d’avoir soif, de se rafraîchir plusieurs fois par jour, de manger suffisamment et d’éviter l’alcool comme les efforts physiques.



La solidarité est également au cœur du message de prévention. L’ARS invite chacun à prendre des nouvelles des proches fragiles ou isolés, à appeler ou rendre visite aux personnes âgées et à vérifier qu’elles boivent, mangent et restent au frais. Les personnes vulnérables peuvent également être encouragées à se signaler auprès de leur commune.