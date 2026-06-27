Canicule : le Plan blanc déclenché au CH Eure-Seine

Le centre hospitalier Eure-Seine a déclenché son Plan blanc en raison de l’épisode de canicule qui touche actuellement le département. Ce dispositif permet à l’établissement d’adapter rapidement son organisation pour garantir la continuité des soins.
Les équipes hospitalières sont pleinement mobilisées afin de répondre aux besoins de la population et d’assurer la prise en charge des patients, dans un contexte de forte activité.
Les équipes hospitalières sont pleinement mobilisées afin de répondre aux besoins de la population et d’assurer la prise en charge des patients, dans un contexte de forte activité.
Les urgences sous forte pression
Le CH Eure-Seine signale une forte affluence dans ses services d’urgences. L’établissement demande donc à la population de ne s’y rendre qu’en cas de réelle nécessité.
En cas de doute sur l’état de santé d’un proche ou sur la nécessité d’un déplacement, il est recommandé de contacter d’abord son médecin traitant ou d’appeler le 15. Cette régulation permet d’orienter les patients vers la prise en charge la plus adaptée.
Le centre hospitalier remercie par ailleurs l’ensemble de ses professionnels pour leur engagement et leur mobilisation dans cette période de fortes chaleurs.
En cas de doute sur l’état de santé d’un proche ou sur la nécessité d’un déplacement, il est recommandé de contacter d’abord son médecin traitant ou d’appeler le 15. Cette régulation permet d’orienter les patients vers la prise en charge la plus adaptée.
Le centre hospitalier remercie par ailleurs l’ensemble de ses professionnels pour leur engagement et leur mobilisation dans cette période de fortes chaleurs.
A SAVOIR - Avant d’aller aux urgences
En cas de doute, il est conseillé de :
En cas de doute, il est conseillé de :
- contacter son médecin traitant ;
- appeler le 15 avant tout déplacement ;
- réserver les urgences aux situations nécessitant une prise en charge immédiate.