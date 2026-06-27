Canicule : le Plan blanc déclenché au CH Eure-Seine

Le CH Eure-Seine signale une forte affluence dans ses services d’urgences. L’établissement demande donc à la population de ne s’y rendre qu’en cas de réelle nécessité.



En cas de doute sur l’état de santé d’un proche ou sur la nécessité d’un déplacement, il est recommandé de contacter d’abord son médecin traitant ou d’appeler le 15. Cette régulation permet d’orienter les patients vers la prise en charge la plus adaptée.



Le centre hospitalier remercie par ailleurs l’ensemble de ses professionnels pour leur engagement et leur mobilisation dans cette période de fortes chaleurs.