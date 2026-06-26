Canicule : la vigilance rouge maintenue sur une grande partie de la France




Vendredi 26 Juin 2026 - 00:21


Canicule : la vigilance rouge maintenue sur une grande partie de la France
La vigilance rouge canicule reste en vigueur ce vendredi 26 juin sur une très large partie du territoire, selon la carte actualisée de Météo-France publiée à minuit. Une majorité des départements du nord, du centre et de l’ouest de la France demeurent concernés par le niveau d’alerte maximal.

En Normandie, l’Eure, la Seine-Maritime, le Calvados et l’Orne restent placés en vigilance rouge. En revanche, la Manche n’est plus concernée par ce niveau d’alerte et repasse en vigilance orange.

Les départements placés en vigilance orange sont désormais principalement situés sur les façades atlantique et méditerranéenne, tandis que plusieurs secteurs du sud-est restent en vigilance jaune.

Météo-France maintient un appel à la plus grande prudence face à cet épisode caniculaire exceptionnel. Les autorités recommandent de limiter les activités physiques aux heures les plus chaudes, de s’hydrater régulièrement, de maintenir les logements au frais et de prendre des nouvelles des personnes les plus vulnérables.

La prochaine carte de vigilance sera publiée à 6 heures.


Tags : canicule, Eure, Normandie, Seine-Maritime, vigilance rouge


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