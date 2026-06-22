Canicule : l’Eure passe en vigilance rouge, 98 écoles fermées et plusieurs activités interdites

Afin de limiter les risques d’incendie, les moissons sont interdites entre 13 heures et 18 heures à compter de mardi - illustration infonormandie
Le thermomètre continue de grimper dans l’Eure. Selon Météo-France, les températures pourraient dépasser les 40°C au cours des prochains jours, tandis que les nuits resteront particulièrement chaudes. Le département était déjà placé en vigilance orange depuis dimanche midi.
Face à cette aggravation, le préfet de l’Eure, Xavier Delarue, a activé dès samedi une cellule de suivi interservices chargée de coordonner l’action des services de l’État. Une visioconférence avec les maires du département s’est également tenue lundi soir afin de faire un point sur la situation et les mesures à mettre en œuvre..
Face à cette aggravation, le préfet de l’Eure, Xavier Delarue, a activé dès samedi une cellule de suivi interservices chargée de coordonner l’action des services de l’État. Une visioconférence avec les maires du département s’est également tenue lundi soir afin de faire un point sur la situation et les mesures à mettre en œuvre..
Restrictions renforcées
Plusieurs arrêtés préfectoraux entrent en vigueur avec le passage en vigilance rouge.
La consommation et le transport d’alcool sur la voie publique sont interdits jusqu’au retour à un niveau de vigilance jaune ou inférieur.
Les manifestations sportives non professionnelles organisées en extérieur ou dans des locaux non climatisés sont également suspendues.
Afin de limiter les risques d’incendie, les moissons sont interdites entre 13 heures et 18 heures à compter de mardi. Les exploitants agricoles sont invités à disposer d’un matériel de déchaumage ainsi que d’une réserve d’eau lors des récoltes.
Une dérogation exceptionnelle permet par ailleurs aux entreprises du bâtiment et des travaux publics de débuter leurs chantiers dès 6 heures du matin, du lundi au samedi.
Enfin, les feux d’artifice prévus le week-end prochain sont interdits sur l’ensemble du département.
La consommation et le transport d’alcool sur la voie publique sont interdits jusqu’au retour à un niveau de vigilance jaune ou inférieur.
Les manifestations sportives non professionnelles organisées en extérieur ou dans des locaux non climatisés sont également suspendues.
Afin de limiter les risques d’incendie, les moissons sont interdites entre 13 heures et 18 heures à compter de mardi. Les exploitants agricoles sont invités à disposer d’un matériel de déchaumage ainsi que d’une réserve d’eau lors des récoltes.
Une dérogation exceptionnelle permet par ailleurs aux entreprises du bâtiment et des travaux publics de débuter leurs chantiers dès 6 heures du matin, du lundi au samedi.
Enfin, les feux d’artifice prévus le week-end prochain sont interdits sur l’ensemble du département.
Près d’une école sur cinq concernée
Les fortes chaleurs perturbent également le fonctionnement des établissements scolaires. Selon les chiffres communiqués par la préfecture, 98 des 482 écoles de l’Eure sont actuellement fermées.
Le préfet demande toutefois aux communes d’assurer, dans la mesure du possible, un accueil minimal des élèves lorsque des fermetures ou des aménagements d’horaires sont décidés. La fermeture totale des établissements doit rester une solution de dernier recours.
Les autorités appellent enfin la population à limiter les efforts physiques, à s’hydrater régulièrement et à porter une attention particulière aux personnes âgées, isolées ou fragiles durant cet épisode caniculaire exceptionne.
Le préfet demande toutefois aux communes d’assurer, dans la mesure du possible, un accueil minimal des élèves lorsque des fermetures ou des aménagements d’horaires sont décidés. La fermeture totale des établissements doit rester une solution de dernier recours.
Les autorités appellent enfin la population à limiter les efforts physiques, à s’hydrater régulièrement et à porter une attention particulière aux personnes âgées, isolées ou fragiles durant cet épisode caniculaire exceptionne.