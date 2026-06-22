Canicule : l’Eure passe en vigilance rouge, 98 écoles fermées et plusieurs activités interdites

Plusieurs arrêtés préfectoraux entrent en vigueur avec le passage en vigilance rouge.



La consommation et le transport d’alcool sur la voie publique sont interdits jusqu’au retour à un niveau de vigilance jaune ou inférieur.



Les manifestations sportives non professionnelles organisées en extérieur ou dans des locaux non climatisés sont également suspendues.



Afin de limiter les risques d’incendie, les moissons sont interdites entre 13 heures et 18 heures à compter de mardi. Les exploitants agricoles sont invités à disposer d’un matériel de déchaumage ainsi que d’une réserve d’eau lors des récoltes.



Une dérogation exceptionnelle permet par ailleurs aux entreprises du bâtiment et des travaux publics de débuter leurs chantiers dès 6 heures du matin, du lundi au samedi.



Enfin, les feux d’artifice prévus le week-end prochain sont interdits sur l’ensemble du département.