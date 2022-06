Calvados : mort d’un kitesurfeur, projeté contre un restaurant après un violent coup de vent

Le premier kitesurfeur a été projeté depuis la mer sur la façade d'un restaurant; le second, toujours en mer, n’est pas parvenu à manoeuvrer son aile, relate la préfecture maritime.



Immédiatement, des moyens de secours ont été déployés, notamment par le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) qui engage une embarcation légère et un véhicule de secours et d'assistance aux victimes.



Un canot tout temps de la station de la société nationale de sauvetage en mer de Ouistreham ainsi qu'une patrouille de la gendarmerie terrestre ont été également mobilisés.