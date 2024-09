Au Havre, le cambrioleur casse la vitrine d'un magasin de cigarettes électroniques avec une boule pétanque

La brigade anti-criminalité (BAC) s'est immédiatement lancée à sa recherche. Grâce au signalement et à la description vestimentaire en leur possession, les policiers ont retrouvé sans tarder l'individu, qui courait, un sac de sport à l'épaule, rue Gustave Flaubert.



Difficile pour lui de passer inaperçu : il portait des gants, un masque chirurgical et une capuche, en pleine nuit. Lors de son interpellation, le suspect, un SDF de 48 ans, a spontanément reconnu être l'auteur du cambriolage de Clopinette. De fait, une boule de pétanque et de nombreuses cigarettes électroniques ont été découvertes dans son sac.



Le quadragénaire a été placé en garde à vue pour vol par effraction.