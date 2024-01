Au Havre, l’effondrement d’un mur fait craindre des victimes sous les décombres

Des équipes spécialisées du service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime (Sdis76) sont en cours d’intervention depuis 9h10 ce jeudi matin rue Félix-Faure au Havre.



Ils sont mobilisés sur les lieux d’un effondrement d’un mur de 4 mètres de haut sur 20 mètres de long. Ce mur, situé le long d’un trottoir, un jardin en partie haute, précisent les secours.



Les sapeurs-pompiers sur place n’excluent pas la présence de victimes sous les décembres. Ils ont donc sollicité l’intervention d’une équipe cynophile afin de procéder à des recherches.



La circulation est coupée dans les deux sens rue Félix-Faure.



À cette heure, 18 sapeurs-pompiers et 8 engins sont engagés.



Plus d’infos à venir sur infonormandie