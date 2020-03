Au Havre, il tire des coups de feu en l’air pour « manifester son soutien aux soignants »

Le tireur n’a pas été identifié immédiatement. Il a été interpellé le lendemain, mardi 24 mars, vers 19h15, par des policiers de la compagnie départementale d’intervention (CDI). Chez lui. L’arme utilisée et des munitions ont été découvertes et saisies pour les besoins de l’enquête.



Entendu dans les locaux du commissariat du Havre, le mis en cause a affirmé avoir agi ainsi pour manifester son soutien aux soignants.



Il a été placé en garde à vue. Il appartiendra au magistrat du parquet de décider de la suite à donner à cette affaire.