Un exhibitionniste a été retenu par des témoins jusqu’à l’arrivée de la police, dans la soirée d’hier, lundi, au Havre (Seine-Maritime).



Une adolescente âgée de 16 ans se promenait rue Flore. Quand elle s’est rendu compte qu’elle était suivie par un individu qui, braguette du pantalon ouverte, exhibait son sexe et se masturbait tout en marchant derrière elle.



Des riverains, témoins de la scène, sont alors intervenus et ont neutralisé l’exhibitionniste, le contraignant fermement à attendre sur place l’arrivée de la brigade anticriminalité (BAC).



Âgé de 58 ans et sans domicile fixe, le mis en cause était alcoolisé. Il a été interpellé et conduit au commissariat central.