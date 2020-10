Article n°29013

La circulation des trains a été interrompue dans les deux sens sur la ligne Le Havre et Rouen suite à un incendie qui s'est déclaré sur la locomotive d'un train de voyageurs. L'incident s'est produit cet après-midi vers 15h50, au niveau de la gare de Bréauté-Beuzeville, en Seine-Maritime. Il a eu naturellement de fortes répercussions sur l'ensemble du trafic.



Les 140 passagers du train ont été évacués et pris en charge par la SNCF qui a affrété des bus pour les acheminer à destination. Une quarantaine de sapeurs-pompiers avec dix-huit engins sont intervenus pour éteindre le feu et l'empêcher de se propager. Aucune victime n'est à déplorer.