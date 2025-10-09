Appel à témoins : disparition de Lydie Logé en 1993 dans l’Orne

Dans le cadre de l’enquête relancée, les gendarmes recherchent toute information permettant de localiser un site qui pourrait abriter la dépouille de la victime.



La description fournie est la suivante : il pourrait s’agir d’une cavité rocheuse oblongue, relativement claire, directement visible à flanc de roche ou située dans une formation creuse — naturelle ou artificielle, comme une marnière.

Le site pourrait être accessible depuis un chemin carrossable menant à une aire de stationnement, à proximité d’un sentier facile menant à la cavité. La gendarmerie précise que le lieu a pu évoluer en trente ans (végétation, accès, érosion…)