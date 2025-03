Appel à témoins après la disparition inquiétante à Ourville-en-Caux de Maéva et de son enfant d'un an

La gendarmerie lance un appel à témoins après la disparition inquiétante de Maéva Capron, née le 9 mars 2005, qui a quitté son domicile de Ourville-en-Caux (Seine-Maritime) le lundi 3 mars vers 16 heures, accompagnée de son enfant prénommé Raphaël, âgé d’un an.Maéva est partie à pied, poussant son enfant dans une poussette canne de couleur noire, précise la gendarmerie. Depuis son départ, elle ne répond plus aux appels de sa famille, ce qui suscite une vive inquiétude.: de corpulence forte, la jeune mère mesure 1,60 m et a des cheveux bruns, ondulés.Toute personne ayant des informations permettant de localiser Maéva et son enfant est priée de contacter immédiatement :• Le 17 (numéro d’urgence de la gendarmerie)• La brigade de gendarmerie de Yerville au 02.35.96.84.12