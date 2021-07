Appel à témoin après la disparition inquiétante d’Anaïs, 14 ans, dans les Yvelines

Un appel à témoin a été lancé par les services de police des Yvelines. Il concerne la disparition inquiétante d’une jeune fille âgée de 14 ans.



Elle a quitté le domicile de son père à Villennes-sur-Seine, mercredi 28 juillet, et n’a donné signe de vie depuis.



Anaïs Rodrigues-Félizardo est partie en laissant une lettre dans laquelle elle annonce sa fugue. « Elle n’est pas suicidaire et n’a pas de téléphone ni de carte de transport », précise l’appel à témoin de la police.



Signalement : cheveux châtains et blonds au niveau des pointes, 1,70 m, corpulence forte, yeux marrons.



L’adolescente était vêtue lors de sa disparition snub T-shirt et d’un jogging noirs.



Toute personne disposant d’informations est invitée à contacter le 01 78 73 11 11