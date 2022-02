Appel à témoin : Ilies, 14 ans, a disparu devant son collège à Sartrouville (Yvelines)

Ce jeune homme, âgé de 14 ans, n’a pas donné signe de vie depuis ce lundi 31 janvier. Ilies Arena a été vu pour la dernière fois, ce jour-là vers 12h30, aux abords du collège Colette où il est scolarisé à Sartrouville (Yvelines).



Il n’est pas rester à déjeuner à la cantine alors qu’il est demi pensionnaire, peut-on lire sur l’appel à témoin « pour disparition inquiétante de mineur » diffusé aujourd’hui mardi par les services de police.



Son signalement



Le jeune homme est de type méditerranéen, de corpulence mince et mesure entre 1,50 et 1,60 m. Il a les yeux marrons et les cheveux châtains courts.



Il était vêtu le jour de sa disparition d’un blouson noir à capuche avec de la fausse fourrure , d’un jeans et de baskets blancs.



Toute personne susceptible d’apporter des éléments ou informations qui permettraient de localiser l’adolescent est invitée à contacter le commissariat de Houilles aux numéros suivants : 01 61 04 76 69 ou 01 61 04 76 00.