Alerte enlèvement en Seine-Maritime : Célya, 6 ans, retrouvée morte dans un bois, le compagnon de sa mère en fuite

" Un peu après 22 heures, un riverain informé par l'alerte enlèvement , a permis de localiser le véhicule du ravisseur présumé, a déclaré dans la nuit le procureur. " Les recherches des gendarmes ont ensuite conduit à la découverte sans vie de l'enfant, dans un bois à proximité du véhicule ".

Dès qu'il a été informé de l'enlèvement de Célya, le procureur de la République de Rouen, Frédéric Teillet, a ouvert une enquête. Les investigations ont été confiées à la brigade de recherches de la gendarmerie d'Yvetot.Une centaine de gendarmes ont été mobilisés pour retrouver la petite fille et son beau père en Seine-Maritime et dans les départements limitrophes. Une équipe cynophile et un hélicoptère ont participé aux recherches.