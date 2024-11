Alerte au feu et odeur de gaz dans un immeuble Notre-Dame-de-Bondeville, près de Rouen

Treize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été mobilisés sur les lieux. Les secours ont entrepris des reconnaissances minutieuses pour localiser l’origine de l’odeur, réalisant des relevés de mesures et des investigations complémentaires afin d’écarter tout risque de danger.



Aucune odeur de gaz n’a été détectée, et l’ensemble des locataires a pu regagner l’immeuble en toute sécurité. Il n’y a pas de victime, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76), qui annonce la fin de l’intervention.