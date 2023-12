Alerte à la bombe : l’hôtel de ville de Rouen évacuée ce matin

La mairie de Rouen (Seine-Maritime) a annoncé sur son site ce mardi 26 décembre, tôt dans la matinée, avoir fait l’objet d’une alerte à la bombe. Une menace prise très au sérieux qui a conduit à l’évacuation de l’hôtel de ville (employés et visiteurs) et des jardins, soit autour d’une centaine de personnes.



La Halle aux toiles a été spécialement ouverte pour accueillir le personnel municipal. Les services de police (municipale et nationale) ont été mobilisés pour procéder à une fouille méticuleuse des locaux dans le cadre de la levée de doute. Un périmètre de sécurité a été établi par les forces de l’ordre, renforcés par des militaires de l’opération Sentinelle.



L'Hôtel de ville va rouvrir au public à 13 heures, précise-t-on à la mairie.