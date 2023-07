Accident sur l’A28 en Seine-Maritime : une voiture sur le toit, deux blessés légers

Un accident de la circulation a impliqué trois véhicules, ce samedi matin, sur l’autoroute A28 en Seine-Maritime. Il s’est produit vers 8 heures dans le sens Amiens vers Le Havre, à hauteur de Saint-Saëns.



Les sapeurs-pompiers sur place font état d’une voiture sur le toit et de huit personnes impliquées dont deux blessés légèrement qui vont être prises en charge. Aucune n’était incarcérée à leur arrivée, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Plus d’infos a venir