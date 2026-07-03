Accident sur l'A150 : un motard grièvement blessé près de Rouen


Un motard de 48 ans a été grièvement blessé ce vendredi après-midi dans une sortie de route sur l'A150, à hauteur de La Vaupalière. La circulation a été fortement perturbée durant l'intervention des secours.



Vendredi 3 Juillet 2026 - 18:33


Blessé grièvement, le quadragénaire a été évacué vers un hôpital de l'agglomération - Illustration © Adobe Stock
Blessé grièvement, le quadragénaire a été évacué vers un hôpital de l'agglomération - Illustration © Adobe Stock
Un motard de 48 ans a été grièvement blessé dans un accident survenu ce vendredi après-midi sur l'A150, à hauteur de La Vaupalière, à proximité de Rouen (Seine-Maritime).

L'accident, qui s'est produit un peu avant 16 h 30 dans le sens Rouen-Yvetot, a impliqué une moto seule. Pris en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR, le pilote, âgé de 48 ans, a été évacué en urgence absolue vers un hôpital de secteur dans un état jugé grave.

Le temps des opérations de secours, la circulation est restée difficile sur l'A150 dans le sens Rouen-Yvetot. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues.
 


Tags : accident, enquête, faits divers, La Vaupalière, motard, pompiers, Seine-Maritime


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