Accident sur l'A150 : un motard grièvement blessé près de Rouen

Un motard de 48 ans a été grièvement blessé dans un accident survenu ce vendredi après-midi sur l'A150, à hauteur de La Vaupalière, à proximité de Rouen (Seine-Maritime).



L'accident, qui s'est produit un peu avant 16 h 30 dans le sens Rouen-Yvetot, a impliqué une moto seule. Pris en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR, le pilote, âgé de 48 ans, a été évacué en urgence absolue vers un hôpital de secteur dans un état jugé grave.



Le temps des opérations de secours, la circulation est restée difficile sur l'A150 dans le sens Rouen-Yvetot. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues.

