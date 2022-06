Accident mortel sur l’A13 en Seine-Maritime : une voiture et un poids lourd impliqués

Le trafic est fortement sur l’autoroute A13 dans le sens Paris - Caen suite à un accident mortel impliquant une voiture et un poids lourd entre La Londe, et Saint-Ouen de Thouberville à la frontière de la Seine-Maritime et de l’Eure.



L’accident s’est produit aujourd’hui mardi en tout début d’après-midi, au point kilométrique 123.



Les secours sont sur place.



Plus d’infos à venir