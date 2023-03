Accident mortel sur l’A13 à hauteur de Bonnières en direction de Mantes

Un accident mortel, impliquant trois véhicules, s’est produit tôt ce jeudi matin sur l’autoroute A13 à hauteur de Bonnières-sur-Seine (Yvelines). Deux voies ont été neutralisées au kilomètre 57 dans le sens Rouen - Paris afin de faciliter l’intervention des secours.



Selon nos informations, il s'agit d'un "choc frontal à forte cinétique" dans lequel une femme de 53 ans a été grièvement blessée. Cette dernière était incarcérée dans son véhicule à l'arrivée des secours. Malgré les soins prodigués par les sapeurs-pompiers, son décès a été déclaré par le médecin du SMUR de Mantes-la-Jolie.



Les conducteurs des deux autres véhicules impliqués ont été blessés légèrement : un homme de 25 a été transporté en urgence relative au centre hospitalier de Meulan-en-Yvelines et un autre âgé de 26 ans, également en urgence relative, vers l'hôpital de Mantes-la-Jolie.



Une vingtraine de sapeurs-pompiers ont été engagés sur cet accident



Plus tôt, Bison Futé avait signalé un véhicule circulant à contre-sens sur cette même autoroute et dans le même secteur à Buchelay puis a Rosny-sur-Seine.



Plus d’infos à venir