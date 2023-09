Accident mortel de la circulation sur l’A13 à la frontière de l’Eure et des Yvelines

Un accident mortel de la circulation s’est produit au milieu de cette nuit de vendredi à samedi sur l’autoroute A13, à hauteur de Blaru, à la limite des Yvelines et de l’Eure. Deux véhicules ont été impliqués au niveau du point kilométrique 66, dans le sens Rouen vers Paris, indique Bison Futé



Deux voies ont été neutralisées le temps des opérations de secours qui ont mobilisé les sapeurs-pompiers et la gendarmerie, en charge d’établir les circonstances de la collision.



Plus d’infos à venir