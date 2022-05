Accident grave de la circulation sur la N13 à Chaignes, près de Pacy-sur-Eure : la circulation perturbée

Un accident de la circulation s'est produit ce dimanche 8 mai en milieu d'après-midi sur la RN 13, dans l'Eure, à hauteur du restaurant "Le N13", à Chaignes. Trois véhicules sont impliqués dans ce face-à-face à un endroit où la vitesse est limitée à 70 km/h.



Les sapeurs-pompiers sont sur place. On ignore pour l'heure le nombre de victime et la gravité des blessures.



La RN13 est coupée dans les deux sens de circulation entre Pacy-sur-Eure et l'embranchement de l'autoroute A13 à Chaufour-les-Bonnières en direction de Paris. Un bouchon de plusieurs kilomètres a été constaté en direction de la région parisienne par un journaliste d'infoNormandie. La gendarmerie demande aux automobilistes de faire demi-tour.



Plus d'infos à venir