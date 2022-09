Accident grave de la circulation à Sotteville-lès-Rouen : un mort et trois blessés, dont un grave

Au moins dix personnes ont été impliquées dans cet accident qui a fait un mort (la victime était incarcérée), un blessé grave et deux blessés légers.



Une vingtaine de sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée en désincarcération, et six véhicules de secours ont été dépêches sur les lieux.



Plus d'infos à venir sur infoNormandie