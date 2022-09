Accident grave de la circulation à Sotteville-lès-Rouen : un mort et quatre blessés légers

Sous la violence du choc, l'un des véhicules s'est immobilisée sur le toit, complètement disloqué, avec à l'intérieur une personne inconsciente qui a dû être désincarcérée. Son décès a été déclaré par le médecin du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).



Le bilan définitif communiqué par les secours fait état d'une personne décédée, de quatre blessés légers (urgence relative) qui ont été examinés par deux équipes du SMUR et prises en charge par des ambulances des sapeurs-pompiers des casernes Gambetta et Rouen sud. Le chauffeur du camion n'a pas été blessé.



La circulation a été interrompue dans les deux sens sur le boulevard Industriel le temps des opérations de secours qui ont mobilisé une vingtaine de sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée en désincarcération, ainsi que les services de police, chargés de déterminer les circonstances de l'accident





