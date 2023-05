Accident de personne en gare de Barentin : le trafic des trains interrompu entre Yvetot et Rouen

Le trafic ferroviaire est actuellement interrompu entre Yvetot et Rouen (Seine-Maritime). Une personne a été heurtée par un train de voyageurs avec à son bord 400 passagers, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) qui a été alerté à 15h23



Les secours (10 sapeurs-pmompiers et 4 engins) sont sur place et s'affairent à prendre en charge la victime, les voyageurs et le conducteur du train.



Le train, à destination du Havre, est bloqué en gare de Barentin, pour les besoins de l'enquête. La reprise du trafic est prévue à 18h15, précise la SNCF sur Twitter.