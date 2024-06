Accident de personne en gare d’Évreux : le trafic des trains interrompu dans les deux sens

Un accident de personne est survenu ce samedi soir peu après 18 heures en gare d’Évreux (Eure), signale la SNCF. Le trafic ferroviaire est en ce moment interrompu dans les deux sens de circulation. Ll’heure de reprise est prévue pour 20h40.



Les services de police et les sapeurs-pompiers sont sur place, ainsi que les différentes équipes spécialisées de la SNCF. Des retards importants sont à prévoir sur les trains des lignes Paris - Caen - Cherbourg et Paris - Deauville/Trouville..



Plus d’infos à venir