Accident de personne en Seine-Maritime : le trafic des trains perturbé entre Le Havre et Rouen

La circulation des trains est fortement perturbée ce mardi 4 avril, sur la ligne Le Havre - Rouen (Seine-Maritime), en raison d'un accident de personne qui s'est produit sur l'heure de midi entre les gares du Havre et de Saint-Laurent-Gainneville, annonce la SNCF Nomad sur son application Twitter.



« Des retards et suppressions de trains sont à prévoir», prévient la SNCF.



Plus d'infos à venir