A13 : les travaux de rénovation du viaduc de Criquebeuf (Eure) vont six mois

Le chantier va durer plusieurs mois et provoquer quelques perturbations sur l’axe autoroutier Paris - Normandie.



Du 13 mars au 27 septembre, la société Sanef va réaliser en effet des travaux d’entretien sur le viaduc de Criquebeuf (Eure), situé sur l’autoroute A13, entre les échangeurs de Criquebeuf (n°20) et Tourville (n°21).



La circulation se fera sur trois voies réduites en largeur avec une vitesse abaissée à 90km/h dans le sens Paris > Rouen et à 70 km/h dans le sens Rouen > Paris.



Ces travaux nécessiteront également la fermeture ponctuelle de bretelles au niveau de l’échangeur de Criquebeuf (n°20). Des déviations seront alors mises en place.