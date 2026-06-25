A13 : collision entre une voiture et un véhicule de la SAPN dans l’Eure, aucun blessé


Un véhicule du gestionnaire de l’autoroute et une voiture sont entrés en collision ce jeudi après-midi, à hauteur de Rougemontiers. Les trois personnes impliquées sont indemnes.



Jeudi 25 Juin 2026 - 18:59


Les trois impliqués dans l'accident ont été examinés sur place par les sapeurs-pompîers - Illustration © Sdis76
Les trois impliqués dans l'accident ont été examinés sur place par les sapeurs-pompîers - Illustration © Sdis76
Un nouvel accident impliquant un véhicule de la SAPN, la société des Autoroutes Paris-Normandie, s’est produit ce jeudi vers 14 heures sur l’autoroute A13, à hauteur de Rougemontiers, dans l’Eure.

Dans des circonstances qui restent à préciser, un véhicule du gestionnaire autoroutier et une voiture de tourisme sont entrés en collision. Malgré le choc, aucun blessé n’est à déplorer.

Les trois impliqués laissés sur place

Les deux agents de la SAPN, âgés de 36 et 57 ans, ont été examinés par les secours. Le conducteur de la voiture, un homme de 57 ans, a également été pris en charge pour un bilan.

Tous trois sont indemnes et ont été laissés sur place. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.


Tags : A13, accident, enquête, Eure, faits divers, gendarmerie, Rougemontiers, SAPN


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