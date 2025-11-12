A13 : collision entre deux poids lourds et plusieurs voitures à Incarville (Eure), trafic très perturbé

La circulation est très difficile ce mercredi matin sur l’autoroute A13, dans le sens Rouen vers Paris, à hauteur d’Incarville (Eure), après une collision impliquant deux poids lourds et plusieurs véhicules légers.



Les secours ont été alertés à 8h44. Le Sdis27 indique avoir engagé 15 sapeurs-pompiers sur place. À ce stade, aucune information précise n’a encore été communiquée sur le nombre de victimes éventuelles ni sur les circonstances de l’accident.



Le trafic est fortement ralenti dans le secteur. Les automobilistes sont invités à éviter le secteur dans la mesure du possible.



🟡 Plus d’informations à suivre sur InfoNormandie.

