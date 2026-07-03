À trois élèves près, la classe ferme : parents et élus mobilisés à Tourville-sur-Odon, dans le Calvados

À quelques semaines de la rentrée, l’annonce de la suppression d’une classe à l’école de Tourville-sur-Odon provoque une vive réaction des familles et des élus, qui dénoncent une décision prise alors que seulement trois élèves manqueraient pour maintenir l’effectif.