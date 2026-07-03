À trois élèves près, la classe ferme : parents et élus mobilisés à Tourville-sur-Odon, dans le Calvados

La manifestation contre la fermeture de la classe a rassemblé beaucoup de monde mercredi 1er juillet. Photo transmise par une représentante des parents d’élèves
Quelques jours avant le début des vacances scolaires, les parents d’élèves et les élus de Tourville-sur-Odon ont appris la fermeture d’une classe de l’école communale à la rentrée 2026. Selon les informations communiquées par l’Inspection académique, trois élèves seulement feraient défaut pour conserver cette classe.
Cette décision suscite l’incompréhension des familles, qui assurent qu’aucune fermeture n’avait été annoncée au cours de l’année scolaire. Elles redoutent une hausse des effectifs dans les autres classes, une dégradation des conditions d’enseignement et un affaiblissement de cette école de proximité, considérée comme un élément essentiel de la vie de la commune.
Cette décision suscite l’incompréhension des familles, qui assurent qu’aucune fermeture n’avait été annoncée au cours de l’année scolaire. Elles redoutent une hausse des effectifs dans les autres classes, une dégradation des conditions d’enseignement et un affaiblissement de cette école de proximité, considérée comme un élément essentiel de la vie de la commune.
Mobilisation des familles et des élus
Pour tenter d’obtenir un réexamen de la situation, les parents d’élèves, soutenus par les élus locaux, se sont mobilisés à plusieurs reprises. Une nouvelle manifestation s’est tenue le mercredi 1er juillet afin de réclamer le maintien de cette classe.
Les organisateurs souhaitent sensibiliser l’opinion publique et les autorités à un enjeu qui, selon eux, dépasse la seule question des effectifs. Ils estiment que l’avenir de l’école et la qualité des conditions d’apprentissage des élèves sont directement en jeu.
Les organisateurs souhaitent sensibiliser l’opinion publique et les autorités à un enjeu qui, selon eux, dépasse la seule question des effectifs. Ils estiment que l’avenir de l’école et la qualité des conditions d’apprentissage des élèves sont directement en jeu.