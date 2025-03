À Saint-Romain-de-Colbosc, un feu de véhicule se propage à trois garages : 34 sapeurs-pompiers sur place

Un incendie s’est déclaré ce samedi 22 mars en fin d’après-midi sur le chemin de la Porte Rouge, à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime). Alerté peu avant 18h30, pour un feu de véhicule léger s’étant propagé à des garages accolés, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) a mobilisé jusqu’à 34 sapeurs-pompiers et 19 engins.



Un poste de commandement a également été activé afin de coordonner les opérations.



Les soldats du feu ont utilisé plusieurs lances pour circonscrire l’incendie et éviter toute propagation aux habitations avoisinantes. Le sinistre a finalement été maîtrisé et une phase de sécurisation du site a été engagée.



L’origine de l’incendie reste, pour l’heure, indéterminée. Une enquête a été ouverte par les services de police.