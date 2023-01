A Rouen, une jeune femme tabassée par des voleurs de son téléphone près du CHU

Rapidement sur place, des policiers du groupe de sécurité de proximité (GSP) se sont lancés à la poursuite des agresseurs dont ils avaient le signalement. Quatre des mis en cause ont été interpellés : il s'agit de jeunes gens âgés entre 16 et 18 ans, deux sont domiciliés à Grand-Couronne et deux à Rouen.



Le cinquième, âgé de 17 ans, a été interpellé un peu plus tard. Tous ont été placés en garde à vue pour vol avec violences en réunion et port d'armes (l'un d'entre eux avait sur lui un couteau et un poing américain).



Blessée à la tête, la jeune femme a été transportée aux urgences du CHU tout proche.