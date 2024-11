À Rouen, un restaurant rapide en proie aux flammes : aucune victime à déplorer

Pour maîtriser l’incendie, un dispositif de trois engins et treize sapeurs-pompiers a été déployé, en collaboration avec la police qui a sécurisé le périmètre.



Après une reconnaissance approfondie des lieux, les secours ont utilisé une lance à incendie pour venir à bout des flammes. Un dégarnissage de la toiture a également été effectué afin d’éliminer les parties brûlées et de prévenir toute reprise de feu.



Aucune victime n’est à déplorer, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76)